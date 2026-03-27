SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 27.03.2025 wurden PolyPeptide-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PolyPeptide-Anteile an diesem Tag bei 17,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,848 PolyPeptide-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 27,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,94 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,94 Prozent.

PolyPeptide markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 902,93 Mio. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers lag beim Börsengang bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at