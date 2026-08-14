PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|PolyPeptide-Investmentbeispiel
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Diesen Tag beendete die PolyPeptide-Aktie bei 27,75 CHF. Bei einem PolyPeptide-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 360,360 PolyPeptide-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 855,86 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 13.08.2026 auf 44,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,56 Prozent erhöht.
Am Markt war PolyPeptide jüngst 1,45 Mrd. CHF wert. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PolyPeptide-Aktie auf 72,50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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