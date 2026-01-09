SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 09.01.2023 wurde das PolyPeptide-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,843 PolyPeptide-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 949,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,25 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 5,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 848,06 Mio. CHF. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Anteils belief sich damals auf 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

