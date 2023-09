SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe PolyPeptide-Investition eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PolyPeptide-Anteile bei 33,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 2,985 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,76 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,99 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,01 Prozent abgenommen.

PolyPeptide wurde am Markt mit 647,29 Mio. CHF bewertet. Das PolyPeptide-Papier wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PolyPeptide-Papiers auf 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at