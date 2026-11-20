PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Rentable PolyPeptide-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PolyPeptide-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 113,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,834 PolyPeptide-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 41,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 368,37 CHF wert. Damit wäre die Investition 63,16 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete PolyPeptide eine Marktkapitalisierung von 1,35 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX war der 29.04.2021. Die PolyPeptide-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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