SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte eine PolyPeptide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen PolyPeptide-Anteile letztlich bei 120,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,833 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 44,15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,79 CHF wert. Damit wäre die Investition um 63,21 Prozent gesunken.

PolyPeptide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Papiere an der Börse SWX war der 29.04.2021. Zum Börsendebüt des PolyPeptide-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at