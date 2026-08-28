PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Lohnende PolyPeptide-Anlage?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PolyPeptide von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PolyPeptide-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 133,40 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 7,496 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 329,46 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 27.08.2026 auf 43,95 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 67,05 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für PolyPeptide eine Börsenbewertung in Höhe von 1,45 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der PolyPeptide-Papiere an der Börse SWX war der 29.04.2021. Ein PolyPeptide-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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