SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,706 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,00 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Anteils am 18.08.2026 auf 61,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 153,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at