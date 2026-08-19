Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lukrative Private Equity-Anlage?
|
19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 68,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,706 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,00 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Anteils am 18.08.2026 auf 61,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10,00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 153,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|66,00
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.