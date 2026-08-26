Private Equity Aktie

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WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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Lohnende Private Equity-Investition? 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Private Equity-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 67,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Private Equity-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,493 Private Equity-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 61,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 997,05 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,03 Prozent eingebüßt.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 147,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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