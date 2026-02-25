SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hat, hat nun 1,613 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,77 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 24.02.2026 auf 60,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,23 Prozent verringert.

Am Markt war Private Equity jüngst 146,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at