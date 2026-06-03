SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Private Equity-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 67,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Private Equity-Papier investiert hätte, hätte er nun 147,493 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 410,03 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 5,90 Prozent gleich.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 156,21 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at