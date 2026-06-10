SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Private Equity eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 10.06.2021 wurden Private Equity-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,205 Private Equity-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 63,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,87 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 155,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at