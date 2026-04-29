Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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Langfristige Anlage 29.04.2026 10:03:44

SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Private Equity-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Private Equity-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Private Equity-Papier bei 71,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,408 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,73 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 28.04.2026 auf 63,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 11,27 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 153,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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