Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Profitable Private Equity-Anlage?
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08.04.2026 10:03:55
SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Private Equity-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Private Equity-Papier bei 78,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,272 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 78,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 21,63 Prozent weniger wert.
Private Equity wurde am Markt mit 151,59 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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