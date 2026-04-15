Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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Profitable Private Equity-Anlage? 15.04.2026 10:04:18

SPI-Wert Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Private Equity gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Private Equity-Anteile bei 81,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,346 Private Equity-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,46 Prozent.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 150,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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