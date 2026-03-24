SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.03.2016 wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,95 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,117 PSP Swiss Property-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (154,50 CHF), wäre das Investment nun 1 717,62 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,76 Prozent angezogen.

Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 7,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at