PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Performance im Blick
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem PSP Swiss Property-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 108,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,922 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 147,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,76 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,76 Prozent zugenommen.
Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 6,79 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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