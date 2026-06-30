PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|PSP Swiss Property-Investment im Blick
|
30.06.2026 10:03:52
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,001 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 146,65 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 29.06.2026 auf 146,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,65 Prozent.
PSP Swiss Property wurde am Markt mit 6,74 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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