PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

PSP Swiss Property-Performance 14.04.2026 10:03:52

SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PSP Swiss Property-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 14.04.2021 wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 113,40 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,818 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 158,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 393,30 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 39,33 Prozent.

PSP Swiss Property wurde am Markt mit 7,24 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

