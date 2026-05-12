PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Lohnende PSP Swiss Property-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades PSP Swiss Property-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,566 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 082,31 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 11.05.2026 auf 149,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 30,82 Prozent gleich.
Der PSP Swiss Property-Wert an der Börse wurde auf 6,91 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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