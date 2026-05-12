SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades PSP Swiss Property-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 114,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,566 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 082,31 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 11.05.2026 auf 149,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 30,82 Prozent gleich.

Der PSP Swiss Property-Wert an der Börse wurde auf 6,91 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at