PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Langfristige Performance
|
13.10.2026 10:03:47
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das PSP Swiss Property-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 136,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,734 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Aktien wären am 12.10.2026 105,36 CHF wert, da der Schlussstand 143,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,36 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte PSP Swiss Property einen Börsenwert von 6,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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