SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 85,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,635 PSP Swiss Property-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (140,80 CHF), wäre das Investment nun 1 638,16 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 63,82 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
