PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Lukrative PSP Swiss Property-Anlage?
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die PSP Swiss Property-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 88,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 113,636 PSP Swiss Property-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 295,45 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 29.12.2025 auf 143,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,95 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!