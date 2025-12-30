PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative PSP Swiss Property-Anlage? 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die PSP Swiss Property-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 88,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 113,636 PSP Swiss Property-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 295,45 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 29.12.2025 auf 143,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,95 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSP Swiss Property AGmehr Nachrichten