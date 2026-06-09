SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 120,80 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,828 PSP Swiss Property-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 141,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,14 Prozent gesteigert.

PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6,49 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at