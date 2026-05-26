PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Profitable PSP Swiss Property-Anlage?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem PSP Swiss Property-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 145,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 6,873 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 147,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 010,31 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,03 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 6,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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