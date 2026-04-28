SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PSP Swiss Property-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 144,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,692 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 155,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,27 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,27 Prozent erhöht.

PSP Swiss Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at