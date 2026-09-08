PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Performance im Blick
|
08.09.2026 10:03:40
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,565 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 07.09.2026 1 548,86 CHF wert, da der Schlussstand 146,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,89 Prozent gesteigert.
Der PSP Swiss Property-Wert an der Börse wurde auf 6,69 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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