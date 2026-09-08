SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PSP Swiss Property eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,565 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 07.09.2026 1 548,86 CHF wert, da der Schlussstand 146,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 54,89 Prozent gesteigert.

Der PSP Swiss Property-Wert an der Börse wurde auf 6,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at