PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Frühes Investment
|
20.10.2026 10:03:36
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 107,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,320 PSP Swiss Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 350,42 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 19.10.2026 auf 144,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,04 Prozent angewachsen.
Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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