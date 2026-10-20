SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 107,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,320 PSP Swiss Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 350,42 CHF, da sich der Wert einer PSP Swiss Property-Aktie am 19.10.2026 auf 144,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,04 Prozent angewachsen.

Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at