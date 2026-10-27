PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

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Lohnendes PSP Swiss Property-Investment? 27.10.2026 10:03:29

SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PSP Swiss Property-Aktien gewesen.

Das PSP Swiss Property-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 115,60 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 86,505 PSP Swiss Property-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (150,00 CHF), wäre die Investition nun 12 975,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 29,76 Prozent mehr wert.

PSP Swiss Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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