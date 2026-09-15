SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem PSP Swiss Property-Papier statt. Diesen Tag beendete das PSP Swiss Property-Papier bei 135,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in PSP Swiss Property-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,019 PSP Swiss Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 146,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 836,42 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,36 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at