PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Lohnende PSP Swiss Property-Anlage?
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PSP Swiss Property-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,709 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 145,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 410,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,07 Prozent gesteigert.
Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 6,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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