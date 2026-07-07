SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die PSP Swiss Property-Anteile bei 120,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das PSP Swiss Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,285 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 184,76 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,48 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 6,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at