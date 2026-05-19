SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie gebracht.

Am 19.05.2016 wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,104 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 147,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 162,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,69 Prozent.

PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at