PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Lohnende PSP Swiss Property-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren verdient
Am 19.05.2016 wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90,60 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,104 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 147,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 162,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,69 Prozent.
PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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