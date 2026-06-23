PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|PSP Swiss Property-Anlage im Blick
|
23.06.2026 10:04:02
SPI-Wert PSP Swiss Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr eingebracht
PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Anteile betrug an diesem Tag 149,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 66,845 PSP Swiss Property-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 732,62 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 22.06.2026 auf 145,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 2,67 Prozent vermindert.
Am Markt war PSP Swiss Property jüngst 6,65 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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