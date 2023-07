SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Relief Therapeutics-Investment verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Relief Therapeutics-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Relief Therapeutics-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Relief Therapeutics-Papier letztlich bei 2,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 416,667 Relief Therapeutics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 083,33 CHF, da sich der Wert eines Relief Therapeutics-Anteils am 27.07.2023 auf 2,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,33 Prozent gesteigert.

Alle Relief Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at