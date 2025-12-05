Relief Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Relief Therapeutics von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Relief Therapeutics-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Relief Therapeutics-Papier an diesem Tag bei 11,68 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 856,164 Relief Therapeutics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 388,70 CHF, da sich der Wert einer Relief Therapeutics-Aktie am 04.12.2025 auf 2,79 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 76,11 Prozent abgenommen.
Relief Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Relief Therapeutics Holding AGmehr Analysen
