SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Relief Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das Relief Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Relief Therapeutics-Anteile letztlich bei 124,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80,386 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (2,95 CHF), wäre das Investment nun 236,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97,63 Prozent verringert.

Am Markt war Relief Therapeutics jüngst 37,19 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at