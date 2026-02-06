SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Rieter-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,59 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,736 Rieter-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,32 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 05.02.2026 auf 3,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,68 Prozent verringert.

Rieter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 481,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at