SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Rieter-Papier statt. Der Schlusskurs der Rieter-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Rieter-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,014 Rieter-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.05.2026 auf 3,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,86 CHF wert. Damit wäre die Investition 80,61 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Rieter zuletzt 435,72 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at