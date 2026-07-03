Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Investmentbeispiel
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21,73 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,602 Rieter-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.07.2026 auf 3,03 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13,94 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 86,06 Prozent.
Der Marktwert von Rieter betrug jüngst 406,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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