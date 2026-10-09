SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Rieter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rieter-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,63 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 758,621 Rieter-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (2,28 CHF), wäre die Investition nun 6 275,86 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,24 Prozent eingebüßt.

Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 321,92 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at