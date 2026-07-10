SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.07.2016 wurde die Rieter-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Rieter-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,31 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,903 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,09 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,36 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 132,36 CHF, was einer negativen Performance von 86,76 Prozent entspricht.

Rieter wurde am Markt mit 406,53 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at