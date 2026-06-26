Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Frühes Investment
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Rieter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Rieter-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 909,566 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 787,82 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 25.06.2026 auf 3,07 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,12 Prozent verringert.
Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 416,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
26.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen (finanzen.at)
|
12.06.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.05.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.05.26
|SIX-Handel: SPI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.05.26
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Rieter AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,24
|-1,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.