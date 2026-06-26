Rieter Aktie

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WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Frühes Investment 26.06.2026 10:03:50

SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Rieter eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Rieter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,99 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Rieter-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 909,566 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 787,82 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 25.06.2026 auf 3,07 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,12 Prozent verringert.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 416,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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