SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rieter-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Rieter-Papier bei 11,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Rieter-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,009 Rieter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 26,13 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 23.07.2026 auf 2,90 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 73,87 Prozent.

Am Markt war Rieter jüngst 386,01 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at