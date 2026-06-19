Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Performance
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19.06.2026 10:04:24
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Rieter-Papier bei 8,32 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Rieter-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,202 Rieter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 394,26 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 18.06.2026 auf 3,28 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 60,57 Prozent.
Am Markt war Rieter jüngst 441,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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