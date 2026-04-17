Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Frühes Investment
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Rieter-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Rieter-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,78 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investierten, hätten nun 8,789 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Rieter-Aktie auf 3,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30,28 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 96,97 Prozent vermindert.
Rieter war somit zuletzt am Markt 467,56 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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