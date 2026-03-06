SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Rieter-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Rieter-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,89 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,981 Rieter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rieter-Papiere wären am 05.03.2026 50,86 CHF wert, da der Schlussstand 3,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 94,91 Prozent verkleinert.

Rieter wurde am Markt mit 400,78 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at