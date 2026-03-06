Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lohnende Rieter-Investition?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Rieter-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,89 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,981 Rieter-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rieter-Papiere wären am 05.03.2026 50,86 CHF wert, da der Schlussstand 3,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 94,91 Prozent verkleinert.
Rieter wurde am Markt mit 400,78 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
06.03.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Rieter: Geschäftsjahr 2025 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
|
26.02.26
|Rieter: Financial Year 2025 Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Rieter AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,40
|3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.