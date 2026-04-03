SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie gebracht.

Am 03.04.2023 wurden Rieter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,15 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Rieter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 195,501 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 611,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,13 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,88 Prozent eingebüßt.

Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 425,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at