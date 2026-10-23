Rieter Aktie

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WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Rieter-Anlage 23.10.2026 10:03:37

SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Rieter eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Rieter-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,69 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, befänden sich nun 42,220 Rieter-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rieter-Papiere wären am 22.10.2026 102,17 CHF wert, da der Schlussstand 2,42 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,78 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Rieter belief sich zuletzt auf 335,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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