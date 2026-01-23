SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Rieter-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 96,51 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,362 Rieter-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,70 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 22.01.2026 auf 3,45 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 96,43 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Rieter jüngst 435,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

